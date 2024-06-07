Глава ЛНР: при ударе ВСУ в Луганске полностью обрушен подъезд многоэтажки

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате ракетного удара ВСУ по Луганску в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд.

«В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. Все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь гражданам после обстрела», — цитирует Луганскинформцентр Пасечника.

Глава ЛНР отметил, что по Луганску было выпущено не менее шести ракет, по предварительным данным — ATACMS.

«Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Есть пострадавшие среди мирного населения и повреждения зданий», — уточнил он.

Пасечник также добавил, что на данный момент известно о 22 раненых, двое из них дети восьми и 16 лет.

Ранее сообщалось, что спасатели достали пострадавшего из-под завалов подъезда многоэтажки в Луганске.