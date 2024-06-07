Глава ЛНР: при ударе ВСУ в Луганске полностью обрушен подъезд многоэтажки
- РИА Новости
«В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. Все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь гражданам после обстрела», — цитирует Луганскинформцентр Пасечника.
Глава ЛНР отметил, что по Луганску было выпущено не менее шести ракет, по предварительным данным — ATACMS.
«Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Есть пострадавшие среди мирного населения и повреждения зданий», — уточнил он.
Пасечник также добавил, что на данный момент известно о 22 раненых, двое из них дети восьми и 16 лет.
Ранее сообщалось, что спасатели достали пострадавшего из-под завалов подъезда многоэтажки в Луганске.