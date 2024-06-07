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Спасатели достали пострадавшего из-под завалов подъезда многоэтажки в Луганске

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Спасатели в Луганске достали из-под завалов подъезда многоэтажного дома первого пострадавшего.
Спасатели достали пострадавшего из-под завалов подъезда многоэтажки в Луганске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганскинформцентр.

Ранее сообщалось, что в Луганске после украинской атаки рухнул подъезд многоквартирного дома.

По последним данным, в результате удара ВСУ пострадали 22 человека. Среди них двое несовершеннолетних.

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