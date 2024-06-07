WP: Украина не получит к зиме большую часть оборудования для электрогенерации

Американская газета The Washington Post сообщила, что большая часть оборудования для производства электричества, которое планирует заказать Украина, не будет привезена к зиме.

Издание ссылается на украинских чиновников.

По их словам, украинские власти пытаются достать оборудование, чтобы увеличить производство электроэнергии. Заказ необходимо сделать уже сейчас, однако оборудование всё равно не будет доставлено к зиме.

Газета также приводит комментарий основателя энергетической консалтинговой компании на Украине Imepower Юрия Кубрушко. Он рассказал о серьёзной потере производства электричества в стране и выразил сомнения о том, как Киев получит новые мощности к холодам.

Ранее издание Financial Times писало, что к зиме Украина будет находиться большую часть суток без света.