WP: Украина не получит к зиме большую часть оборудования для электрогенерации
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Издание ссылается на украинских чиновников.
По их словам, украинские власти пытаются достать оборудование, чтобы увеличить производство электроэнергии. Заказ необходимо сделать уже сейчас, однако оборудование всё равно не будет доставлено к зиме.
Газета также приводит комментарий основателя энергетической консалтинговой компании на Украине Imepower Юрия Кубрушко. Он рассказал о серьёзной потере производства электричества в стране и выразил сомнения о том, как Киев получит новые мощности к холодам.
Ранее издание Financial Times писало, что к зиме Украина будет находиться большую часть суток без света.