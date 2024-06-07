RT в Telegram
Подпишись

Зеленский: Украина надеется на высадку союзников, подобную операции в Нормандии

Короткая ссылка
Владимир Зеленский сказал, что надеется на «высадку на Украине», подобную действиям союзных сил в Нормандии в 1944 году в ходе Второй мировой войны.
Зеленский: Украина надеется на высадку союзников, подобную операции в Нормандии
  • AP

Соответствующее заявление было сделано в ходе памятных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине операции союзников в Нормандии.

«Я надеюсь на это», — сказал Зеленский, когда речь зашла о «высадке союзников на Украине», передаёт РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что недопустимо праздновать 80-ю годовщину операции союзников в Нормандии вместе с теми, кто героизирует представителей нацистской идеологии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить