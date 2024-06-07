Зеленский: Украина надеется на высадку союзников, подобную операции в Нормандии

Владимир Зеленский сказал, что надеется на «высадку на Украине», подобную действиям союзных сил в Нормандии в 1944 году в ходе Второй мировой войны.

AP

Соответствующее заявление было сделано в ходе памятных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине операции союзников в Нормандии. «Я надеюсь на это», — сказал Зеленский, когда речь зашла о «высадке союзников на Украине», передаёт РИА Новости. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что недопустимо праздновать 80-ю годовщину операции союзников в Нормандии вместе с теми, кто героизирует представителей нацистской идеологии.