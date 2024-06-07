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Марочко: ВСУ используют немецкие магнитные мины в Харьковской области

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В Харьковской области украинские силовики дистанционно минируют местность немецкими магнитными минами.

Об этом сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт РИА Новости.

По его словам, в окрестностях населённых пунктов региона, подконтрольных ВФУ, был зафиксирован ряд случаев обстрелов из немецких РСЗО MARS-II кассетными реактивными снарядами, начинёнными противотанковыми минами AT2.

Марочко уточнил, что украинские силовики дистанционно минируют местность, где ещё остались мирные жители.

Ранее две женщины были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Великий Выселок Харьковской области.

Также в подполье сообщили, что киевский режим начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона.

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