Марочко: ВСУ используют немецкие магнитные мины в Харьковской области
Об этом сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт РИА Новости.
По его словам, в окрестностях населённых пунктов региона, подконтрольных ВФУ, был зафиксирован ряд случаев обстрелов из немецких РСЗО MARS-II кассетными реактивными снарядами, начинёнными противотанковыми минами AT2.
Марочко уточнил, что украинские силовики дистанционно минируют местность, где ещё остались мирные жители.
Ранее две женщины были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Великий Выселок Харьковской области.
Также в подполье сообщили, что киевский режим начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона.