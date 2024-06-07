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Гагаузия рассчитывает в этом году заключить соглашение с Россией о поставках газа

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Власти Гагаузской автономии Молдавии рассчитывают до конца года заключить соглашение с Россией по прямым поставкам газа.

Об этом в интервью ТАСС заявила глава региона Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума.

«Поэтому у нас идут усиленные переговоры, усиленная работа. Когда? Пока точно не могу сказать», — отметила она.

Также, по её словам, народ Молдавии взбунтуется, если власти под руководством президента республики Майи Санду примут решение об объединении с Румынией.

Кроме того, Гуцул заявила, что Гагаузия попросит помощь России, если Молдавия решит объединиться с Румынией.

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