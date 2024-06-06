МИД: Москва ответит на решение Литвы запретить импорт ряда продуктов с 3 июня
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что решение Вильнюса свидетельствует о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на разрыв двусторонних торгово-экономических отношений.
«В связи с очередными недружественными шагами Вильнюса Россия будет принимать соответствующие ответные меры», — заявила Захарова.
Ранее стало известно, что парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии.