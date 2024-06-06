МИД: Москва ответит на решение Литвы запретить импорт ряда продуктов с 3 июня

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение Литвы запретить импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов с 3 июня.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что решение Вильнюса свидетельствует о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на разрыв двусторонних торгово-экономических отношений.

«В связи с очередными недружественными шагами Вильнюса Россия будет принимать соответствующие ответные меры», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии.