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МИД: Москва ответит на решение Литвы запретить импорт ряда продуктов с 3 июня

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение Литвы запретить импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов с 3 июня.
МИД: Москва ответит на решение Литвы запретить импорт ряда продуктов с 3 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что решение Вильнюса свидетельствует о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на разрыв двусторонних торгово-экономических отношений.

«В связи с очередными недружественными шагами Вильнюса Россия будет принимать соответствующие ответные меры», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии.

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