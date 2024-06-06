Погранкомитет Белоруссии: польские силовики бросили на границе избитых беженцев
- РИА Новости
Об этом сообщает белорусский госпогранкомитет.
«Пограничный наряд обнаружил на границе с Польшей пятерых мужчин, четверо из которых граждане Ирана и гражданин Афганистана», — сообщает ведомство в Telegram-канале.
Уточняется, что иностранцы были задержаны польскими силовиками, которые их избили, забрали деньги и телефоны.
Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности на фоне стрельбы польских военных по мигрантам на границе с Белоруссией.