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Погранкомитет Белоруссии: польские силовики бросили на границе избитых беженцев

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Польские силовики бросили на границе с Белоруссией пятерых избитых граждан Ирана и Афганистана.
Погранкомитет Белоруссии: польские силовики бросили на границе избитых беженцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает белорусский госпогранкомитет.

«Пограничный наряд обнаружил на границе с Польшей пятерых мужчин, четверо из которых граждане Ирана и гражданин Афганистана», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что иностранцы были задержаны польскими силовиками, которые их избили, забрали деньги и телефоны. 

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности на фоне стрельбы польских военных по мигрантам на границе с Белоруссией.

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