Погранкомитет Белоруссии: польские силовики бросили на границе избитых беженцев

Польские силовики бросили на границе с Белоруссией пятерых избитых граждан Ирана и Афганистана.

Об этом сообщает белорусский госпогранкомитет.

«Пограничный наряд обнаружил на границе с Польшей пятерых мужчин, четверо из которых граждане Ирана и гражданин Афганистана», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что иностранцы были задержаны польскими силовиками, которые их избили, забрали деньги и телефоны.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности на фоне стрельбы польских военных по мигрантам на границе с Белоруссией.