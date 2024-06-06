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NBC: Киев раздражает то, что посол США говорит о коррупции на Украине

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Киевские власти раздражены тем, что посол США Бриджит Бринк регулярно поднимает тему коррупции на Украине, сообщили NBC источники в кругах чиновников.
NBC: Киев раздражает то, что посол США говорит о коррупции на Украине
  • AFP

Как отмечает телеканал, вопрос коррупции не раз становился причиной разногласий США и Украины.

«Украинские чиновники особенно раздражены послом США Бриджит Бринк по этому поводу», — говорится в материале.

Некоторые представители украинской власти утверждают, что американский посол создала «ненужную напряжённость», упустив из виду главный приоритет для Киева — «победу на поле боя».

Так, депутат Верховной рады Ирина Геращенко в эфире украинского ТВ назвала «имитацией бурной деятельности» якобы строительство оборонительных укреплений в Харьковской области. В реальности деньги, выделенные на данные цели, буквально закатывали в землю.

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