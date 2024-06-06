NBC: Киев раздражает то, что посол США говорит о коррупции на Украине
- AFP
Как отмечает телеканал, вопрос коррупции не раз становился причиной разногласий США и Украины.
«Украинские чиновники особенно раздражены послом США Бриджит Бринк по этому поводу», — говорится в материале.
Некоторые представители украинской власти утверждают, что американский посол создала «ненужную напряжённость», упустив из виду главный приоритет для Киева — «победу на поле боя».
Так, депутат Верховной рады Ирина Геращенко в эфире украинского ТВ назвала «имитацией бурной деятельности» якобы строительство оборонительных укреплений в Харьковской области. В реальности деньги, выделенные на данные цели, буквально закатывали в землю.