Киевские власти раздражены тем, что посол США Бриджит Бринк регулярно поднимает тему коррупции на Украине, сообщили NBC источники в кругах чиновников.

Как отмечает телеканал, вопрос коррупции не раз становился причиной разногласий США и Украины.

«Украинские чиновники особенно раздражены послом США Бриджит Бринк по этому поводу», — говорится в материале.

Некоторые представители украинской власти утверждают, что американский посол создала «ненужную напряжённость», упустив из виду главный приоритет для Киева — «победу на поле боя».

Так, депутат Верховной рады Ирина Геращенко в эфире украинского ТВ назвала «имитацией бурной деятельности» якобы строительство оборонительных укреплений в Харьковской области. В реальности деньги, выделенные на данные цели, буквально закатывали в землю.