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Рада: деньги на укрепления в Харьковской области 1,5 года закатывали в землю

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Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в эфире украинского телеканала «Эспрессо» назвала «имитацией бурной деятельности» якобы строительство оборонительных укреплений в Харьковской области. В реальности деньги, выделенные на данные цели, буквально закатывали в землю.
Рада: деньги на укрепления в Харьковской области 1,5 года закатывали в землю
  • РИА Новости

«Вместо фортификаций эти полтора года средства просто вкатывались в землю... Такое ощущение, что представители власти, которые рассказывают, как всё хорошо, или не владеют информацией — и это ужасно... или же люди причастны к коррупции», — цитирует её ТАСС.

Она рассказала, что сама ездила в регион и видела, что работы выполнены некачественно, а укрепления не соответствуют требованиям. Геращенко описала сложившуюся ситуацию как «имитацию бурной деятельности».

Ранее британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works заявил, что киевские власти разворовали финансовые средства, выделенные западными странами на возведение обороны в Харькове.

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