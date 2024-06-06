Рада: деньги на укрепления в Харьковской области 1,5 года закатывали в землю
- РИА Новости
«Вместо фортификаций эти полтора года средства просто вкатывались в землю... Такое ощущение, что представители власти, которые рассказывают, как всё хорошо, или не владеют информацией — и это ужасно... или же люди причастны к коррупции», — цитирует её ТАСС.
Она рассказала, что сама ездила в регион и видела, что работы выполнены некачественно, а укрепления не соответствуют требованиям. Геращенко описала сложившуюся ситуацию как «имитацию бурной деятельности».
Ранее британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works заявил, что киевские власти разворовали финансовые средства, выделенные западными странами на возведение обороны в Харькове.