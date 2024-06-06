В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск

Вооружённые силы Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«Личный состав всех видов вооружённых сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВС республики начинается летний период обучения.

5 июня секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где он примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.