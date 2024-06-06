RT в Telegram
Подпишись

В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск

Короткая ссылка
Вооружённые силы Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности.
В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«Личный состав всех видов вооружённых сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВС республики начинается летний период обучения. 

5 июня секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где он примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить