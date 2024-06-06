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Премьер Франции вновь высказался о военных инструкторах страны на Украине

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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в интервью телеканалу France 2 заявил, что французская сторона не считает табу вопрос отправки своих военных инструкторов на Украину.
Премьер Франции вновь высказался о военных инструкторах страны на Украине
  • Gettyimages.ru

«Мы с начала войны участвовали в обучении украинских военных, в частности во Франции и на территории некоторых наших соседей… Никогда там (на Украине. — RT)... Однако этот вопрос не является табу, он не является таковым с конца февраля», — цитирует его РИА Новости.

Отдельно он отметил, что Франция уже подготовила 10 тыс. украинских солдат.

Ранее на остановках рядом с посольством Франции в Москве появились призывы к французам сдаваться в российский плен. На плакатах показан командир французской дивизии СС «Шарлемань» Эдгар Пюо, уничтоженный советскими солдатами.

На постерах написано: «Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна. Вызывайте Волгу 149.200».

В Кремле отмечали, что любые иностранные инструкторы на Украине не обладают иммунитетом от ударов по ним.

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