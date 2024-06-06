РИА Новости опубликовало кадры одного из ударов ВСУ по Каховской ГЭС из HIMARS

РИА Новости опубликовало видеозапись с ракетным ударом, который был нанесён украинскими военными по Каховской гидроэлектростанции, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как пишет агентство, соответствующий удар был нанесён до обрушения ГЭС: после этого нападения дамба ещё уцелела и к наводнению конкретно данная атака ещё не привела.

Агентство добавляет, что охранявшие Каховскую ГЭС российские бойцы указывали, что ВСУ регулярно обстреливали её из миномётов, артиллерии и РСЗО HIMARS.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что расследование атак по Каховской ГЭС должно затронуть поставщиков HIMARS.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года в результате ударов ВСУ. До этого она неоднократно подвергалась обстрелам украинских военных.