RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости опубликовало кадры одного из ударов ВСУ по Каховской ГЭС из HIMARS

Короткая ссылка
РИА Новости опубликовало видеозапись с ракетным ударом, который был нанесён украинскими военными по Каховской гидроэлектростанции, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.
РИА Новости опубликовало кадры одного из ударов ВСУ по Каховской ГЭС из HIMARS
  • Gettyimages.ru

Как пишет агентство, соответствующий удар был нанесён до обрушения ГЭС: после этого нападения дамба ещё уцелела и к наводнению конкретно данная атака ещё не привела.

Агентство добавляет, что охранявшие Каховскую ГЭС российские бойцы указывали, что ВСУ регулярно обстреливали её из миномётов, артиллерии и РСЗО HIMARS.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что расследование атак по Каховской ГЭС должно затронуть поставщиков HIMARS.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года в результате ударов ВСУ. До этого она неоднократно подвергалась обстрелам украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить