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ТАСС: группировка «Центр» поразила 400 целей ВСУ

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Группировка «Центр» Вооружённых сил России за сутки поразила 400 вражеских целей в зоне проведения СВО.

Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В течение суток огневое поражение нанесено 400 выявленным целям противника. В том числе станции радиоэлектронной борьбы», — сказал Савчук.

Отмечается, что в результате действий «Центра» ВСУ потеряли до 360 бойцов. Были уничтожены четыре гаубицы Д-30, три буксируемые гаубицы «Мста-Б», пять 120-мм миномётов, два пункта управления БПЛА.

Ранее подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю.

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