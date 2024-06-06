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«СТРАНА.ua»: Минэнерго Украины обвинило Financial Times «в работе на Россию»

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Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на заявление ведомства.

Представители министерства считают, что материал FT под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» имеет признаки «информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага».

По мнению Минэнерго, некоторые утверждения журналистов направлены на распространение страха и паники среди граждан Украины.

Ранее Financial Times со ссылкой на украинских чиновников написала, что к зиме Украина будет находиться большую часть суток без света.

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