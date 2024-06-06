«СТРАНА.ua»: Минэнерго Украины обвинило Financial Times «в работе на Россию»
Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на заявление ведомства.
Представители министерства считают, что материал FT под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» имеет признаки «информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага».
По мнению Минэнерго, некоторые утверждения журналистов направлены на распространение страха и паники среди граждан Украины.
Ранее Financial Times со ссылкой на украинских чиновников написала, что к зиме Украина будет находиться большую часть суток без света.