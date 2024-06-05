Российский лидер Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты провоцировали захват власти на Украине неконституционным путём.

«Разве не известно, что за этим последовало?» — сказал Путин на встрече с представителями СМИ в рамках ПМЭФ.

Ранее президент России отметил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, тогда конфликт закончится через два-три месяца.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин также заявил, что самый эффективный способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие Киеву.

RT ведёт трансляцию.