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Путин: США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путём

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты провоцировали захват власти на Украине неконституционным путём.
Путин: США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путём
  • globallookpress.com

«Разве не известно, что за этим последовало?» — сказал Путин на встрече с представителями СМИ в рамках ПМЭФ.

Ранее президент России отметил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, тогда конфликт закончится через два-три месяца.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин также заявил, что самый эффективный способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие Киеву.

RT ведёт трансляцию.

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