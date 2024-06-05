Путин: США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путём
- globallookpress.com
«Разве не известно, что за этим последовало?» — сказал Путин на встрече с представителями СМИ в рамках ПМЭФ.
Ранее президент России отметил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, тогда конфликт закончится через два-три месяца.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин также заявил, что самый эффективный способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие Киеву.
RT ведёт трансляцию.