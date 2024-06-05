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Зампремьера Казахстана Жумангарин рассказал о позиции Астаны по санкциям Запада

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Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин рассказал о позиции Астаны по отношению к санкциям Запада.
Зампремьера Казахстана Жумангарин рассказал о позиции Астаны по санкциям Запада
  • РИА Новости

«Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем её соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — цитирует его ТАСС.

По словам Жумангарина, в Казахстане действует рабочая группа, которая ведёт переговоры с властями США и ЕС по вопросам санкций.

5 июня секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, там он примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

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