Зампремьера Казахстана Жумангарин рассказал о позиции Астаны по санкциям Запада

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин рассказал о позиции Астаны по отношению к санкциям Запада.

«Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем её соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — цитирует его ТАСС.

По словам Жумангарина, в Казахстане действует рабочая группа, которая ведёт переговоры с властями США и ЕС по вопросам санкций.

5 июня секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, там он примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.