Сотрудники ФСБ помешали двоим жителям Калужской области воевать против России

Двое жителей Калужской области планировали воевать против России на стороне украинской армии, но им помешали сотрудники ФСБ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Отмечается, что российские граждане Худяков П.Ш. и Фенько М.М. обращались в украинские спецслужбы с целью вступления в ряды одного из националистических подразделений Украины и получили задание по сбору координат военных объектов, расположенных в Московской и Калужской областях. При этом никаких действий они совершить не успели.

Мужчины признали вину и отказались от продолжения противоправных действий.

Из-за того, что их действия не нанесли существенного ущерба безопасности России, им были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления.

24 мая в подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Возбуждено уголовное дело по материалам ФСБ.