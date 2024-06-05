Сотрудники ФСБ помешали двоим жителям Калужской области воевать против России
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.
Отмечается, что российские граждане Худяков П.Ш. и Фенько М.М. обращались в украинские спецслужбы с целью вступления в ряды одного из националистических подразделений Украины и получили задание по сбору координат военных объектов, расположенных в Московской и Калужской областях. При этом никаких действий они совершить не успели.
Мужчины признали вину и отказались от продолжения противоправных действий.
Из-за того, что их действия не нанесли существенного ущерба безопасности России, им были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления.
24 мая в подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Возбуждено уголовное дело по материалам ФСБ.