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Сотрудника оборонного предприятия задержали в Дмитрове за дискредитацию ВС

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В подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Возбуждено уголовное дело по материалам ФСБ.
Сотрудника оборонного предприятия задержали в Дмитрове за дискредитацию ВС
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте областного СК, мужчина нанёс антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа для хранения вещей сотрудников.

«Указанные действия привели к временной остановке работы предприятия и созданию помехи его функционирования. Тем самым предприятию нанесён материальный ущерб», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время он находится под домашним арестом.

23 мая военный суд в Москве приговорил мужчину к 25 годам колонии по делу о диверсии на железной дороге и о госизмене.

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