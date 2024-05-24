Сотрудника оборонного предприятия задержали в Дмитрове за дискредитацию ВС

В подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Возбуждено уголовное дело по материалам ФСБ.

Как сообщается на сайте областного СК, мужчина нанёс антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа для хранения вещей сотрудников.

«Указанные действия привели к временной остановке работы предприятия и созданию помехи его функционирования. Тем самым предприятию нанесён материальный ущерб», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время он находится под домашним арестом.

23 мая военный суд в Москве приговорил мужчину к 25 годам колонии по делу о диверсии на железной дороге и о госизмене.