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На Украине предлагают набирать на работу в военкоматы женщин

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила брать на работу в военкоматы женщин. Она считает, что таким образом можно высвободить мужчин для службы в боевых частях.
На Украине предлагают набирать на работу в военкоматы женщин
  • AP

«В соцсетях прочла, что в приложении «Резерв+» обновили данные 180 тыс. военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может вызволить мужчин для службы в боевых частях», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее предприятия ВПК Украины пожаловались на мобилизацию их работников во время сверки данных.

В Верховной раде заявили, что МВД Украины ведёт скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по ЧС.

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