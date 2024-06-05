Росгвардия нашла в ДНР схрон с болгарским, американским и шведским оружием

Росгвардия совместно с военной контрразведкой ликвидировала крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы ликвидировали в ДНР схрон ВСУ с оружием иностранного производства», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на чердаке нежилого дома были обнаружены иностранные гранатомёты: три М-136 и два М-72 (США), РПГ-22 и Bullspike (Болгария) и шведский Sokrat.

Ранее сообщалось, что силовики выявили в Артёмовском районе ДНР схрон с вооружением и боеприпасами, который заготовила украинская сторона в 2014 году.