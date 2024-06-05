На Украине многодетным отцам придётся для брони подтверждать их содержание
- РИА Новости
«Многодетным мужчинам теперь надо нотариально доказывать, что они действительно участвуют в содержании детей», — сообщает издание «Главком» со ссылкой на депутата Верховной рады Игоря Фриса.
В числе документов, необходимых для отсрочки, должен быть договор между разведёнными родителями о роли мужчины в содержании детей. Если они от разных браков, то бумаги потребуются от обоих супругов.
Сам депутат назвал новшества превышением полномочий кабмина Украины.
Ранее в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали, что около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли при попытке сбежать через горы и реки.
В ВСУ также сообщали, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.