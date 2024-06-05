На Украине многодетным отцам придётся для брони подтверждать их содержание

На Украине многодетным отцам для получения брони придётся подтверждать факт содержания детей.

«Многодетным мужчинам теперь надо нотариально доказывать, что они действительно участвуют в содержании детей», — сообщает издание «Главком» со ссылкой на депутата Верховной рады Игоря Фриса.

В числе документов, необходимых для отсрочки, должен быть договор между разведёнными родителями о роли мужчины в содержании детей. Если они от разных браков, то бумаги потребуются от обоих супругов.

Сам депутат назвал новшества превышением полномочий кабмина Украины.

Ранее в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали, что около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли при попытке сбежать через горы и реки.

В ВСУ также сообщали, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.