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На Украине многодетным отцам придётся для брони подтверждать их содержание

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На Украине многодетным отцам для получения брони придётся подтверждать факт содержания детей.
На Украине многодетным отцам придётся для брони подтверждать их содержание
  • РИА Новости

«Многодетным мужчинам теперь надо нотариально доказывать, что они действительно участвуют в содержании детей», — сообщает издание «Главком» со ссылкой на депутата Верховной рады Игоря Фриса.

В числе документов, необходимых для отсрочки, должен быть договор между разведёнными родителями о роли мужчины в содержании детей. Если они от разных браков, то бумаги потребуются от обоих супругов.

Сам депутат назвал новшества превышением полномочий кабмина Украины.

Ранее в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали, что около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли при попытке сбежать через горы и реки. 

В ВСУ также сообщали, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.

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