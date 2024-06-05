Подполье: ВСУ используют аэродром в Николаевской области под БПЛА Bayraktar

Украинские войска используют под БПЛА Bayraktar аэродром Кульбакино в Николаевской области, заявил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Об этом пишет ТАСС.

«Теперь аэродром в Кульбакино начали использовать под БПЛА», — сказал он.

Лебедев уточнил, что там взлетают и садятся беспилотники Bayraktar.

В октябре офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Владимир Валюх отмечал, что ситуации для применения беспилотников Bayraktar TB2 находить сложно.

6 февраля турецкая компания Baykar рассказала о строительстве завода по производству беспилотников в Киеве.