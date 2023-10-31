Офицер ГУР: сложно найти ситуации для применения БПЛА Bayraktar TB2
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«Что касается TB2, я не хочу использовать слово «бесполезный», но сложно найти ситуации для их использования», — приводит слова Валюха издание Defense News.
Он отметил, что данные БПЛА ещё используются, но уже реже, чем в начале конфликта.
По его словам, применение TB2 становится ограниченным из-за укрепления российской обороны.
Ранее руководитель компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что ВСУ смогут получить улучшенную версию турецкого беспилотника — Bayraktar Akinci.