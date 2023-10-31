Офицер ГУР: сложно найти ситуации для применения БПЛА Bayraktar TB2

Офицер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Владимир Валюх заявил, что ситуации для применения беспилотников Bayraktar TB2 находить сложно.

«Что касается TB2, я не хочу использовать слово «бесполезный», но сложно найти ситуации для их использования», — приводит слова Валюха издание Defense News.

Он отметил, что данные БПЛА ещё используются, но уже реже, чем в начале конфликта.

По его словам, применение TB2 становится ограниченным из-за укрепления российской обороны.

Ранее руководитель компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что ВСУ смогут получить улучшенную версию турецкого беспилотника — Bayraktar Akinci.