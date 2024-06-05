В Донецке из-за атак беспилотников ВСУ появилась «дорога смерти»
Как сообщает РИА Новости, речь идёт о соединяющей Петровский и Кировский районы Донецка улице Бирюзова, где за последние пять дней были уничтожены четыре гражданских автомобиля.
«По сути, в Донецке появилась новая «дорога смерти»», — приводятся в сообщении слова начальника отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергея Переверзева.
Ранее сообщалось, что украинские войска подвергли Донецк обстрелу с применением кассетных снарядов.