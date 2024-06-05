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В Донецке из-за атак беспилотников ВСУ появилась «дорога смерти»

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«Дорога смерти» появилась в Донецке из-за активности беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, которые целенаправленно бьют по мирным жителям.

Как сообщает РИА Новости, речь идёт о соединяющей Петровский и Кировский районы Донецка улице Бирюзова, где за последние пять дней были уничтожены четыре гражданских автомобиля.

«По сути, в Донецке появилась новая «дорога смерти»», — приводятся в сообщении слова начальника отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергея Переверзева.

Ранее сообщалось, что украинские войска подвергли Донецк обстрелу с применением кассетных снарядов.

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