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Медведчук: Зеленский подлежит уголовной ответственности за узурпацию власти

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Владимир Зеленский, срок полномочий которого истёк 21 мая 2024 года, самовольно удерживает власть на Украине, за что подлежит привлечению к уголовной ответственности.

Такую точку зрения высказал председатель совета движения «Другая Украина» доктор юридических наук Виктор Медведчук.

Он отметил, что Зеленский больше не сможет на законных основаниях осуществлять всю полноту власти, представлять Украину на международной арене. При этом он самовольно продолжает выполнять обязанности.

«...За что он подлежит привлечению к уголовной ответственности за узурпацию власти», — отметил Медведчук в интервью kp.ru.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины не будет обращаться в суд по вопросу легитимности Зеленского.

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