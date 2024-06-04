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В НОД рассказали, зачем установили у посольства Франции призывы сдаваться в плен

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Председатель идеологического комитета НОД Денис Ганич рассказал, зачем движение разместило рядом с посольством Франции в Москве плакаты с призывом к французским наёмникам сдаваться в плен.

«Хотелось бы напомнить французам, прежде всего — французской элите, о том, что уже такие случаи были, когда французы отправляли своих солдат против наших войск. Это было, в общем-то, недавно — во времена Второй мировой, для нас — Великой Отечественной войны, когда вот этот вот французский генерал Эдгар Пюо возглавил нацистский французский батальон», — рассказал Ганич журналистам.

Батальон был ликвидирован советскими воинами, подчеркнул он.

«Хочется сказать сегодня французам, что если вы есть на территории Украины, а мы знаем, что есть там и французы, и другие иностранные наёмники, войска, то для вас лучший выход — это вызывать «Волгу», 149.200, и идти сдаваться в плен, чтобы не быть уничтоженными нашими доблестными вооружёнными силами», — добавил Ганич.

На остановках рядом с посольством Франции в Москве появились призывы к французам сдаваться в российский плен. На плакатах показан командир французской дивизии СС «Шарлемань» Эдгар Пюо, уничтоженный советскими солдатами.

На постерах написано: «Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна. Вызывайте Волгу 149.200».

В Кремле отмечали, что любые иностранные инструкторы на Украине не обладают иммунитетом от ударов по ним.

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