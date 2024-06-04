Военкор RT Жданов побывал на новых позициях спецназа «Ахмат» под Волчанском

Военкор RT Игорь Жданов побывал на новых позициях спецназа «Ахмат» под Волчанском. Бойцов перебросили на Харьковское направление для поддержки группировки «Север».

Оперативная обстановка здесь, по словам командира Апти Алаудинова, «абсолютно подконтрольная». В частности, бойцы спецназа «Ахмат» в качестве трофея заполучили на этом участке фронта прибор наблюдения и обнаружения.