RT: спецназ «затрофеил» в зоне СВО уникальный прибор наблюдения
«Противник нёс с собой, хотел установить на позиции, но мы, естественно, этого не допустили. Приобрели этот замечательный инструмент себе», — сказал военный.
Устройство состоит из четырёх компонентов: тепловизионного прицела с функцией ночного видения, мотоциклетного аккумулятора, кабеля полевой связи и чемоданчика с экраном.
Всё на украинском языке. Теперь прибор будет служить ВС России.
Подробнее о том, как он работает, — на видео.