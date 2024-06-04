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RT: спецназ «затрофеил» в зоне СВО уникальный прибор наблюдения

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Бойцы спецназа «Ахмат» в качестве трофея заполучили натовский прибор наблюдения и обнаружения, переделанный под ВСУ. Нашли его на Харьковском направлении, рассказал боец с позывным Раут военкору RT Игорю Жданову.

«Противник нёс с собой, хотел установить на позиции, но мы, естественно, этого не допустили. Приобрели этот замечательный инструмент себе», — сказал военный.

Устройство состоит из четырёх компонентов: тепловизионного прицела с функцией ночного видения, мотоциклетного аккумулятора, кабеля полевой связи и чемоданчика с экраном. 

Всё на украинском языке. Теперь прибор будет служить ВС России.

Подробнее о том, как он работает, — на видео.

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