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Экс-агент MI6 Крук: одобрение ударов ВСУ вглубь России не изменит хода конфликта

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Одобрение Соединёнными Штатами ударов Вооружённых сил Украины вглубь России не сможет изменить ход конфликта.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.

«Это соглашение, о котором было объявлено с таким восторгом, не изменит исход», — заявил он, добавив, что обстрелы через границу и в непосредственной близости от неё продолжаются уже год без какого-либо эффекта.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национально безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США разрешили Украине только точечные удары по России.

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