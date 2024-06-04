Кирби: США разрешили Украине только точечные удары по России

Соединённые Штаты разрешили Украине лишь «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России.

С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Украине разрешается применять американское оружие лишь в том случае, когда с территории России «вот-вот последует атака».

«Это точечное и ограниченное в масштабах (применение. — RT)», — цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее Кирби заявил, что Киев заверил США, что понимает ограничения на удары по российской территории.