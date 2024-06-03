Белый дом: США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России
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По его словам, нет никакого сюрприза в том, что Владимир Зеленский, с одной стороны, благодарен США за разрешение наносить удары вглубь России, а с другой — просит разрешить увеличить географию ударов ВСУ американским оружием.
«Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», — цитирует его РИА Новости.
Представитель Белого дома также добавил, что пока не может сказать, приведут ли эти беседы «к дополнительным политическим изменениям».
Ранее Кирби рассказал о целях ударов украинских военных вглубь российской территории.