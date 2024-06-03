Рада: на Украине намерены лишить бывших военнопленных права на демобилизацию

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своём Telegram, что Национальная гвардия Украины планирует лишить права на демобилизацию бывших военнопленных, вернувшихся из плена до 18 мая 2024 года.

«Нацгвардия решила по-своему трактовать закон и не демобилизовать военнопленных», — цитирует его РИА Новости

По словам украинского парламентария, в воинские части поступил отдельный документ, в котором указывается, что демобилизации подлежат лишь военнопленные, вернувшиеся из плена после 18 мая 2024 года.

При этом, как отметил депутат, по закону должны быть демобилизованы все бывшие военнопленные.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на то, что сотрудников коммунальных служб города мобилизуют в ряды ВСУ, несмотря на бронь от мобилизации.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.