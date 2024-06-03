МО: зенитчики группировки «Центр» отразили атаку беспилотников ВСУ у Авдеевки

Зенитчики группировки войск «Центр» отразили атаку беспилотников украинских войск на позиции у Авдеевки.

Об этом заявили в Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие ВС России отразили атаку беспилотников ВСУ на огневые позиции российских мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи на авдеевском направлении.

2 июня артиллеристы группировки «Запад» со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили миномётный расчёт ВС Украины с орудием, не дававший продвигаться пехоте группировки на Купянском участке фронта в зоне СВО.