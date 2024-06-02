Артиллеристы группировки «Запад» со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили миномётный расчёт ВС Украины с орудием, не дававший продвигаться пехоте группировки на Купянском участке фронта в зоне СВО.

Об этом заявил командир орудия с позывным «Буран».

Он рассказал, что этот миномёт мешал продвигаться пехоте группировки российских войск на одном из участков в зоне СВО.

Командир орудия добавил, что расчёт довольно опытный, на счету артиллеристов такие цели как пехота, большое количество арторудий, техника, а также позиции Вооружённых сил Украины.

Ранее место размещения группы технических специалистов, отвечавших за разработку полётных заданий для украинских БПЛА, стало целью удара, нанесённого Вооружёнными силами России.