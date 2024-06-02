RT в Telegram
Подпишись

Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномётный расчет ВСУ под Купянском

Короткая ссылка
Артиллеристы группировки «Запад» со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили миномётный расчёт ВС Украины с орудием, не дававший продвигаться пехоте группировки на Купянском участке фронта в зоне СВО.

Об этом заявил командир орудия с позывным «Буран».

Он рассказал, что этот миномёт мешал продвигаться пехоте группировки российских войск на одном из участков в зоне СВО.

Командир орудия добавил, что расчёт довольно опытный, на счету артиллеристов такие цели как пехота, большое количество арторудий, техника, а также позиции Вооружённых сил Украины.

Ранее место размещения группы технических специалистов, отвечавших за разработку полётных заданий для украинских БПЛА, стало целью удара, нанесённого Вооружёнными силами России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить