Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномётный расчет ВСУ под Купянском
Об этом заявил командир орудия с позывным «Буран».
Он рассказал, что этот миномёт мешал продвигаться пехоте группировки российских войск на одном из участков в зоне СВО.
Командир орудия добавил, что расчёт довольно опытный, на счету артиллеристов такие цели как пехота, большое количество арторудий, техника, а также позиции Вооружённых сил Украины.
Ранее место размещения группы технических специалистов, отвечавших за разработку полётных заданий для украинских БПЛА, стало целью удара, нанесённого Вооружёнными силами России.