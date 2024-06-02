Системы ПВО сбили очередные БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО армии России сбили очередные беспилотники ВСУ самолётного типа над Белгородской областью.

«С 16:50 до 17:50 мск пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ракету «Нептун» и беспилотники ВСУ в Белгородской области.