Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что среди киевской власти, а также в европейских столицах нарастает паника после освобождения Авдеевки из-за возможностей России.

«С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии», — отметил он.

Аналитик выразил мнение, что западные государства в разной степени охвачены страхом из-за возросших российских возможностей, так как изначально упорно верили в ослабление России или даже в распад страны и смену властей там.

«Они верили, что Россия будет ослаблена... и что российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет», — заявил он.

По его словам, теперь же Запад напуган перспективой того, что всё закончится безоговорочной победой России и «её возвращением к границам самой Европы в качестве сверхдержавы».

Ранее журнал Spiked писал, что Запад встревожен из-за визита президента России Владимира Путина в Китай и укрепления союза между двумя странами.