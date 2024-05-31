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Премьер Грузии: финансируемые США НПО пытались совершить «революции» в стране

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что финансируемые американцами НПО пытались совершить «революции» в стране.
Премьер Грузии: финансируемые США НПО пытались совершить «революции» в стране
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

«Я не знаю, почему было две попытки революции в 2020–2021 годах, а потом в 2022 году», — цитирует его ТАСС.

Премьер отметил, что не знает, почему были предприняты эти попытки, но фактом является то, что предыдущий посол США в Тбилиси «очень много чего испортила». По его словам, в отношениях двух стран надо многое менять.

«В том числе речь идёт о профинансированных из Америки НПО, которые стояли на революционной сцене, призывая к отставке правительства и формированию правительства с их участием. Поэтому грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре», — сказал Кобахидзе.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемым тон США в разговоре с Грузией.

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