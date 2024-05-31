Белоусов: попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что все попытки нанести стране стратегическое поражение являются бесперспективными.

Он заявил об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Россия продолжает специальную военную операцию, и все её цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности», — подчеркнул министр.

Он отметил, что боевая работа ВС России оптимизируется на основе опыта СВО. Кроме того, в стране развивается оборонно-промышленный комплекс, улучшается система обучения военных.

«Таким образом, все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — заключил Белоусов.

Глава Минобороны также рассказал, что в мае российская армия освободила 28 населённых пунктов в зоне СВО.