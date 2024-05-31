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Белоусов: попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны

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Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что все попытки нанести стране стратегическое поражение являются бесперспективными.
Белоусов: попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны
  • РИА Новости
  • © Вячеслав Прокофьев

Он заявил об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Россия продолжает специальную военную операцию, и все её цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности», — подчеркнул министр. 

Он отметил, что боевая работа ВС России оптимизируется на основе опыта СВО. Кроме того, в стране развивается оборонно-промышленный комплекс, улучшается система обучения военных. 

«Таким образом, все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — заключил Белоусов.

Глава Минобороны также рассказал, что в мае российская армия освободила 28 населённых пунктов в зоне СВО. 

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