В Киеве решили назвать сквер в честь членов ОУН
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Как сообщается на сайте горсовета Киева, раньше сквер не имел конкретного названия.
Новое название зелёной зоны было выбрано по результатам общественного обсуждения и голосования, отметил секретарь горсовета Владимир Бондаренко.
По его словам, теперь сквер будет иметь «символическое значение», а его название «олицетворять национальную гордость и идентичность».
Ранее Министерство юстиции России внесло ОУН и ещё три украинские организации в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечении Победы советского народа в ходе Великой Отечественной войны.
* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).