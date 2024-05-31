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В Киеве решили назвать сквер в честь членов ОУН

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Киевский городской совет решил назвать один из скверов в Святошинском районе города в честь деятелей Организации украинских националистов (ОУН)*.
В Киеве решили назвать сквер в честь членов ОУН
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте горсовета Киева, раньше сквер не имел конкретного названия.

Новое название зелёной зоны было выбрано по результатам общественного обсуждения и голосования, отметил секретарь горсовета Владимир Бондаренко. 

По его словам, теперь сквер будет иметь «символическое значение», а его название «олицетворять национальную гордость и идентичность». 

Ранее Министерство юстиции России внесло ОУН и ещё три украинские организации в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечении Победы советского народа в ходе Великой Отечественной войны.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).  

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