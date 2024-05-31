В Киеве решили назвать сквер в честь членов ОУН

Киевский городской совет решил назвать один из скверов в Святошинском районе города в честь деятелей Организации украинских националистов (ОУН)*.

Как сообщается на сайте горсовета Киева, раньше сквер не имел конкретного названия.

Новое название зелёной зоны было выбрано по результатам общественного обсуждения и голосования, отметил секретарь горсовета Владимир Бондаренко.

По его словам, теперь сквер будет иметь «символическое значение», а его название «олицетворять национальную гордость и идентичность».

Ранее Министерство юстиции России внесло ОУН и ещё три украинские организации в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечении Победы советского народа в ходе Великой Отечественной войны.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).