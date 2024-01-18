Минюст России включил четыре украинские организации в перечень нацистских
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Уточняется, что речь идёт об Украинской народно-революционной армии* (УНРА), Украинской повстанческой армии* (УПА), Украинской народной самообороне* (УНС), а также Организации украинских националистов* (ОУН).
Ранее Минюст России внёс Center for European Policy Analysis в реестр нежелательных организаций.
* Организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ.