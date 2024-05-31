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Военкор RT: на передовой у Берестового российские бойцы «гоняют» на квадроциклах

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На передовой у Берестового российские военные гоняют на манёвренных багги и квадроциклах, чтобы быстрее укрываться от FPV-дронов, рассказал в своём репортаже военкор RT Влад Андрица.

Это первая часть цикла репортажей Андрицы об обстановке в Берестовом на границе Харьковской области и ЛНР.

Если внезапно появляется вражеский беспилотник, то с квадроцикла легче выпрыгнуть в сторону. Дроны противника летают в небе круглосуточно, рассказывает боец с позывным Синий из 15-й бригады.

«Как сейчас помню, не раз было: в посадку залетел, спрыгнул, подальше от него [FPV-дрона] убежал. Подождал, пока пролетит. Дальше поехал», — сообщил он.

На этом направлении позиции российских операторов дронов расположены на небольшой возвышенности, что даёт возможность сделать «купол» с помощью РЭБ-станций на месте. Боец с позывным Сова в прямом эфире показал, как к «птице» подвесили сброс и запустили в сторону пулемётной точки противника (на 01:34—02:03).

Он рассказывает, что ВСУ не меняют свои позиции даже после того, как их засекли российские дроны.

«Они если окопались на одном месте, то будут до конца там сидеть», — отметил он.

26 мая Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Запад» освободили Берестовое в Харьковской области.

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