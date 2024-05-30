На Волчанском направлении взяли в плен ещё одного военного ГУР Украины

На Волчанском направлении взят в плен ещё один военнослужащий ГУР Украины — из элитного батальона «Солнышко». С ним пообщался военкор RT Александр Симонов.

Пленный рассказал, что прошёл спецподготовку под руководством в том числе британского инструктора.

Их подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности. Однако он сдался в плен вместе с товарищами, потому что побоялся вступать в бой.

Говорит, что разочарован в украинском спецназе. Во время российского штурма пытался связаться со своими, но ему никто не ответил. Руководство просто бросило их отряд.

Ранее «Военная хроника» заявила, что ВС России уничтожили последний мост из Волчанска. Данная переправа позволяла пересечь реку Волчью.