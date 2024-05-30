Укрэнерго спрогнозировало ухудшение ситуации с энергоснабжением на Украине

Компания «Укрэнерго» спрогнозировала ухудшение ситуации с энергоснабжением на Украине.

Как отметили в компании, отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая является временным улучшением, связанным с вводом в строй после ремонта двух энергоблоков АЭС.

«Уже вскоре ситуация снова ухудшится», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определённые блоки на атомных электростанциях.

Ранее в Укрэнерго заявили, что на Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС.