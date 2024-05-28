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Укрэнерго: на Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС

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Член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил украинским СМИ, что в стране не осталось ни одной теплоэлектростанции, которая бы не была повреждена или уничтожена.
Укрэнерго: на Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС
  • РИА Новости

«Было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе… В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что проблемы у страны и в гидроэнергетике. По его словам, две электростанции полностью не работают.

Бойко указал, что сложившаяся ситуация ведёт к значительному дефициту мощности в энергосистеме. Пока что погода способствует уменьшению спроса на энергию, однако с наступлением летней жары нагрузка возрастёт.

«Следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни», — отметил Бойко.

Ранее в Укрэнерго заявили, что с 24 мая на всей Украине вводят почасовые отключения электричества.

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