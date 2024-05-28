Укрэнерго: на Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС
- РИА Новости
«Было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе… В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена», — цитирует его РИА Новости.
Он также отметил, что проблемы у страны и в гидроэнергетике. По его словам, две электростанции полностью не работают.
Бойко указал, что сложившаяся ситуация ведёт к значительному дефициту мощности в энергосистеме. Пока что погода способствует уменьшению спроса на энергию, однако с наступлением летней жары нагрузка возрастёт.
«Следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни», — отметил Бойко.
Ранее в Укрэнерго заявили, что с 24 мая на всей Украине вводят почасовые отключения электричества.