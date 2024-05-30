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Украинская порноактриса призвала студентов на Украине «работать головой»

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Украинская порноактриса Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк) стала спикером «Платформы возможностей» в переяславском университете.

В ходе своего выступления актриса фильмов 18+ призвала студентов больше «работать головой».

Она посоветовала молодым украинцам «прокачивать свой мозг», учить языки и не торопиться создавать семью, пока не найдётся «тот самый».

Также известно, что она собирает деньги на помощь ВСУ.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что владеющая PornHub компания стала официально плательщиком налогов на Украине.

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