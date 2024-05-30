Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT заявил, что ситуация с понижением призывного возраста на Украине говорит о том, что США поставили Зеленскому условие.

«Зеленскому поставили условие: либо продолжение военной помощи, и тогда он будет вынужден 18-летних отправлять на фронт и, может быть, женщин, либо Зеленский перестанет быть устраивающей фигурой для американцев. Зеленский, естественно, будет отправлять всё моложе и моложе. И самое ужасное, что это выбор украинского народа», — считает Данюк.

По его мнению, у США очень простая выгода — стратегия «до последнего украинца».

«Использовать Украину, которую никто из серьёзных игроков уже не рассматривает как страну, у которой есть будущее, как таран против России. Это удобное оружие. Пока Украина будет этим орудием, США будут пользоваться народом», — заключил политолог.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее сказал, что Украина всегда воспринималась американской администрацией лишь как разменная монета и плацдарм для войны с Россией.

Российский лидер Владимир Путин ранее также заявлял, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.