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Автор Конституции Украины: легитимной властью является только парламент

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Один из авторов Конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник заявил, что в настоящее время легитимной властью в государстве является только украинский парламент.
Автор Конституции Украины: легитимной властью является только парламент
  • РИА Новости

«В настоящий момент легитимной структурой является парламент. Принято решение, что во время действия военного положения не могут проводиться парламентские выборы», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, даже если бы такого решения не было, то хронологически, согласно конституции, полномочия Рады ещё не завершились.

Ранее Табачник заявил, что нелегитимность Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, создана специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией.

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