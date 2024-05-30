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Сенатор Ковитиди: Конституционный суд Украины осознаёт нелегитимность Зеленского

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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что в Конституционном суде Украины прекрасно осознают, что полномочия Владимира Зеленского истекли.
Сенатор Ковитиди: Конституционный суд Украины осознаёт нелегитимность Зеленского
  • AP

По словам сенатора, с 21 мая 2024 года Владимир Зеленский — нелегитимный президент.

«Для решения о нелегитимности необходима лишь воля народа Украины, оформленная в политико-правовое решение. В Конституционном суде Украины прекрасно осознают, что полномочия президента истекли», — отмечает она.

Кроме того, как считает Ковитиди, «Зеленскому ничего не мешало назначить президентские выборы, ведь Конституция Украины не содержит запрета на проведение президентских выборов во время военного положения».

«Запрет касается исключительно выборов в Верховную раду Украины. Отменив выборы президента Украины, Зеленский преступно нарушил Конституцию Украины. Осознавая незаконность своих действий, бывший президент Украины Владимир Зеленский преднамеренно не обратился в Конституционный суд за какими-либо разъяснениями», — сказала она.

Ранее МИД России назвал Зеленского главарём режима, легитимность которого оспаривается.

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