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Кобахидзе: никто не добьётся «майдана» в Грузии

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что никто не сможет добиться «майдана» в стране.
Кобахидзе: никто не добьётся «майдана» в Грузии
  • РИА Новости
  • © Sputnik

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

«Если проводить параллель между «майданом» и происходящими в Грузии процессами, хочу сказать, что никто не добьётся «майдана» в Грузии. Хочу напомнить, какими были последствия «майдана» для Украины. Тогда правительство Украины назначили извне один раз, второй раз — те, кто это сделал, не взяли на себя ответственность за последующие события», — отметил Кобахидзе.

По его словам, больше всего Грузии нужно беречь независимость страны, поскольку никто не возьмёт на себя ответственность за защиту её интересов.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.

Депутаты поддержали изначальную редакцию закона: за проголосовали 84 депутата, против — четыре.

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